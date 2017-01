Ya viene el 14 de febrero, checa estas 12 formas de pedir matrimonio Redacción

En Imagen de Zacatecas te damos algunas ideas para que planees ese momento especial y te den el “sí, acepto”.



Así que manos a la obra, por la creatividad a trabajar impulsada por el amor, y a declararse. Y el consejo más sabio, atrévete, y deja que el momento fluya.



Fantasea con estas opciones que te damos.



1.- Invítala a la playa

Es uno de los clásicos de las propuestas románticas. Invítala a la playa y espera el momento adecuado para arrodillarte, saca el anillo y zas! Que se dé el momento mágico. ¡Será una experiencia mágica que todas hemos soñado con vivir!



2.- Con un flashmob

Es una de las formas que más de moda se ha puesto en los últimos años pero… ¡encantadora! No importa si eres buen bailarín o no, como en otros muchos campos, aquí la intención es lo que cuenta. ¡Casi imposible decir que no!



3.- De viaje

Un viaje a tu destino favorito o esa ciudad a la que siempre quiso ir ella es la mejor excusa para cantarlo el “¿Te quieres casar conmigo?”

Planea todo, reserva, paseo, noche con velitas. El anillo.



4.- Con música

Un cuarteto de cuerda, un mariachi, serenata… Seguro que no faltan lágrimas de emoción cuando le des tu respuesta.



5.- En el cine



Un anuncio antes de una película en una sala de cine puede ser una buena excusa para pedir matrimonio.



6.- Ruleta rusa de bombones

Con una caja de bombones, le indicas cuál tiene que coger y allí hay un papelito pidiéndote matrimonio o, incluso, un anillo dentro del bombón.



Esta idea inspirada en la romantiquísima película “Todos los días de mi vida”, bien merece un hueco en la lista.



7.- El lugar en el que se conocieron

Esa primera cita siempre tiene una magia especial. ¿Por qué no repetirla en tu pedida de matrimonio?



8.- Escrito en el suelo

Puedes optar por escribir el mensaje en la arena de la playa o incluso en el suelo de la calle. ¡Romántico y original!



9.- Con la ayuda de tu mascota

Si tu mascota tiene un papel fundamental en vuestras vidas, ¿por qué hacer que también la tenga en tu pedida de mano? Poner el anillo en su collar es una forma ideal de pedir matrimonio.



10.- Con ayuda de tus hijos

Si ya tienen hijos, nada mejor que pedirles también a ellos que participen en este momento. ¡Será un precioso recuerdo para todos!



11.- Globos con mensajes

Suelta globos que lleven escrito el mensaje ¿te casas conmigo? es una idea genial y romántica para pedir matrimonio.



Si la idea de que vuelen no te convence, llena una habitación con globos con este mensaje para una ocasión especial.



12.- En el Centro Histórico

Y si le quieres scar provecho al Centro Histórico de la ciudad, iluminado y fascinante, puedes aprovechar y, tras un paseo, una cena, una plática, alghuna sopresa muy emotiva, puedes solicitar permiso en alguno de los edificios y colgar una buena lona con el mensaje... ¡ya sabes! ¡Suerte!



