Yo sí puedo ganarle a AMLO: Margarita

Acompañada por líderes y militantes a quienes hizo un llamado para que la apoyen, quien aspira a ganar la candidatura presidencial del PAN les pidió que se le unieran para “luchar por el futuro brillante que merece México. "Puedo ser yo la única que le puede ganar a López Obrador y a la demagogia. Soy la única que puede derribar, precisamente, esa demagogia y populismo que nos invade tanto.



"Nos quieren convencer en la campaña mediática de que sólo hay un triunfo inevitable, pero eso dijeron en 2006 y eso dijeron en 2012, y yo sé bien la historia y ustedes saben bien la historia. Eso es subestimar a los ciudadanos”, aseguró la esposa del expresidente Felipe Calderón.

Zavala urgió al PAN a definirse, porque ya no hay tiempo que perder, pues México necesita un ritmo acelerado que no es la demagogia. "Sé que aquí hay muchos que estuvieron en el gobierno foxista o que son calderonistas, y yo les voy a pedir a todos ustedes que sean zavalistas, y les pido que recojan todo lo que saben”.

Aseguró que es un hecho que ella encabeza las encuestas. Y enfatizó: “cuando Felipe y yo caminamos, nos dicen ‘los extrañamos’ y yo me acuerdo de ustedes, allá afuera los extrañan, México los extraña”.



En su discurso se pronunció por dos temas: reducir el financiamiento a los partidos, pues eso ayuda a la democracia, y que los militares deben regresar a los cuarteles de forma gloriosa, y no por la puerta trasera, aunque reconoció las carencias de las policías locales. "Hay quien insulta a marinos y soldados, y le hace un guiño a la delincuencia, y aún así quiere ser el comandante de las Fuerzas Armadas”.





LLEVE USTED UN SOUVENIR



En el llamado de apoyo para Margarita Zavala no sólo hubo discursos alentadores que se interrumpían con vigorosos aplausos; la venta de su imagen estuvo a la orden del día.



Pulseras, protectores para celular, calcomanías, botones metálicos, relojes y hasta ropa para dama y caballero se exhibieron para su venta en un tramo de las instalaciones del World Trade Center, en donde los panistas se reunieron para escuchar a quien ya habitó la residencia oficial de Los Pinos.



Los precios de los souvenir variaban. Un chaleco se vendía a 750 pesos; playeras a 150 y 200 pesos; camisas a 350; un reloj, 250 pesos; y, claro, no podía faltar el libro que cuenta su historia.



Margarita busca toda clase de apoyo; enfatizó en su discurso que ella no mira hacia atrás, y quiere un México capaz de brillar.



