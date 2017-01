Yunes confirma captura de 37 presuntos delincuentes Excélsior

Fueron capturados en Poza Rica el pasado 31 de diciembre; en el operativo no se realizó ningún disparo, destacó el gobernador de Veracruz Logramos detener en Poza Rica a 37 presuntos delincuentes, que se encontraban en una casa de seguridad. (La captura se logró tras) varios días de trabajo de inteligencia y se usaron sistemas modernos para detectar la presencia de este grupo", aseguró el mandatario estatal.

Precisó que no se realizaron disparos en el operativo; además que entre los detenidos había 30 hombres, cinco mujeres y dos menores de edad, que fueron puestos a disposición de un juez de control para dar seguimiento al procedimiento.



Añadió que entre los aparatos que se usaron para dar con la casa de seguridad se encuentran drones de la Secretaría de Seguridad Pública. Se liberó a una persona que mantenían secuestrada, se decomisaron 11 armas cortas, dos armas largas, cartuchos, (además del aseguramiento de) cinco taxis con reporte de robo y tres motocicletas”.

Yunes Linares calificó esta detención como el “golpe más importante” que se ha hecho a la delincuencia organizada desde que tomó posesión como gobernador de Veracruz.



El gobernador de Veracruz afirmó que continuarán realizando labores de análisis y estrategia con el Grupo de Coordinación Veracruz, sobre todo en el tema de la seguridad para abatir los índices de delincuencia organizada y también de delitos del fuero común.



