Yunes dice que hallaron 100 carpetas de pruebas

Entrevistado por Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, abundó que “son 30 o 40 libretas y que en los diarios, documentos y apuntes se señalan bienes, propiedades y objetivos de vida. Su interés de tener muchas casas, aviones, porque en lo material radicó su realización como persona. Su afán de no perder nada”.



Y no es todo, porque todavía hay más, y habló de “otros documentos, entre ellos, cien carpetas bien engargoladas”.



Y esto sin contar cuadros, obras de arte, fotografías, documentos, regalos, condecoraciones.



Lo que también hallaron en grandes cantidades son muebles y bienes que son propiedad del estado, como sillas de ruedas y útiles escolares”.



A la pregunta sobre el paradero de Javier Duarte y su esposa, si se contaba con alguna pista de dónde puedan esconderse, Yunes Linares respondió: “No tenemos ningún otro elemento, pero se documentan los negocios ilícitos del exgobernador de Veracruz. Es muy importante, y espero que esto sea muy útil, porque hay una demanda social muy fuerte y muy justificada de que se le detenga”.



Cabe recordar que Moisés Mansur es un empresario que ha sido señalado de ser un prestanombres de Duarte.



