Zacatecana desarrolla nuevo diagnóstico de cáncer

Este, proyecto agregó, es el de su clase en el país y que ofrece mayor precisión en los diagnósticos, incluso que los que actualmente utiliza el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).



La investigadora explicó que el nuevo método detecta la proteína mamoglobina en el tejido mamario con el uso de un microscopio; los resultados se exponen en imágenes que permiten realizar un conteo de las células a partir de un algoritmo en los pixeles.



Agregó que de acuerdo a la lectura de la expresión, que se obtiene con software Matlab, se determina el diagnóstico inicial del cáncer, el porcentaje de las células afectadas y, en consecuencia, el desarrollo de la enfermedad.



El margen de error de este método de detección es inferior al que actualmente utiliza el IMSS.



Señaló que una de las principales dificultades que enfrentan los pacientes enfermos es encontrar un diagnóstico oportuno que permita responder de forma certera al cáncer, ya que suelen diferir resultados de acuerdo al patólogo que realiza las lecturas: “Queremos un programa, en este caso un el software Matlab, que nos ayude con la revisión de las láminas para que sean homogéneas”, dijo.



Explicó que la lectura del tejido se divide en alteraciones benignas y cáncer primario; la expresión de la mamoglobina se ve expresada mayormente en el tejido mamario cuando existe el cáncer; esto la convierte en un indicador para el diagnóstico.



Señaló que este método permitirá no solo ofrecerá un diagnóstico oportuno y certero para los pacientes, sino que podrán dar un seguimiento permanente al desarrollo de la enfermedad para saber qué tratamientos implementar: “Es necesario que el diagnóstico oportuno se lleve a cabo y podamos implementar nuevas técnicas que no solo ayuden al diagnóstico, sino al seguimiento del tratamiento”.



Finalmente, Salazar dijo es la primera vez que se emplea este método en México y también servirá para la detección de otras proteínas que pudieran ser indicadores importantes para el diagnóstico de las enfermedades.



Por su parte, José Luis Ayala Luján, director de la Unidad Académica de Ciencias Químicas de la UAZ, dijo que este trabajo fue el resultado de la fusión entre el conocimiento de diversas materias como ingeniería en sistemas y biotecnología molecular.



Señaló que el proyecto es una muestra de que la UAZ se encuentra al nivel de otras universidades nacionales y que se pretende poner este nuevo método de diagnóstico al servicio de la sociedad en cuatro años.



Este proyecto forma parte los trabajos que realizan los investigadores Marisa Hernández, José Roberto Espinosa, Adriana López y Jorge Luis Ayala, en dicha unidad académica.



