Zacatecano que se declaró Presidente legítimo de México Manuel González Ramírez

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Nicolás Zúñiga Miranda, eterno candidato a la Presidencia de la República. (Cortesía)



Asumió el cargo del 23 al 31 de diciembre de 1829. Tan sólo duró una semana en funciones, pero llegó.



Aunque eso de “primero y único” podría ser objeto de un debate, ya que él ascendió a ese puesto después de la renuncia del presidente interino José María Bocanegra, quien en esa época merecía el gentilicio de zacatecano, si tomamos en consideración que había nacido y radicaba en Aguascalientes, cuando aún formaba parte del estado de Zacatecas.



Así que la mejor opinión al respecto la podrán tener ustedes, estimados lectores y lectoras.



Lo cierto es que antes de ellos dos, no hubo otro zacatecano que haya manifestado su interés por la silla presidencial hasta 1847, cuando el gobernador del estado Manuel González Cosío había sido destapado como candidato a la presidencia por la legislatura del Estado de México.



Poco tiempo después, el general Jesús González Ortega estuvo a un paso de ocupar la titularidad del poder ejecutivo federal pero el presidente Benito Juárez no se lo permitió, lo que generaría una discordia entre ambos personajes.



Algo similar ocurrió a finales del siglo 19 con el general Trinidad García de la Cadena, quien a pesar de ser compadre del presidente Porfirio Díaz, sus aspiraciones por ocupar la primera magistratura del país lo llevaron a la tumba. Fue fusilado –o mejor dicho, eliminado– en 1886.



Lo mismo le pudo haber ocurrido a otro zacatecano que a lo largo del porfiriato siempre manifestó sus aspiraciones de dirigir los destinos de la nación, sin embargo, no fue así, dadas las peculiaridades de nuestro personaje.



Nos referimos a don Nicolás Zúñiga y Miranda, quien nació en la ciudad de Zacatecas hacia el año 1865.

Luego se trasladaría a la capital del país en 1883 para inscribirse en la Escuela Nacional de Jurisprudencia y “a los pocos días, don Nicolás ya era ampliamente conocido en el mundo universitario, pero no por sus conocimientos jurídicos sino por la gran cantidad de apodos que logró acumular en tan poco tiempo.



En efecto, había quien lo llamaba Palo de Escoba, otros le decían El Callejón del Chiflido y los más lo conocían como el Megaterio o La Cigüeña”. Todo debido a su complexión enjuta, a su vestimenta estrafalaria y a su personalidad extravagante.



Y como suele ocurrir con este tipo de personajes, además de la carrera de jurisprudencia le dio por incursionar en los temas de la geología y de la astronomía. De manera particular, le llamó la atención todo lo relacionado con la sismología.



De hecho, fue capaz de pronosticar un sismo que sacudiría a la Ciudad de México, a finales de mayo de 1887. Antes de que ocurriera, se encargó de prevenir a los capitalinos a través de la prensa escrita.



La gente se preparó y, en efecto, un temblor sacudió a la Ciudad de los Palacios, tal y como se había anunciado. Ese mismo año pronosticó otro que tendría lugar el 10 de agosto.



En virtud de ello, los habitantes de la capital realizaron los preparativos (materiales y espirituales, y hasta peregrinaciones hubo a la Villa), sin embargo, la fecha llegó y nunca tembló como se esperaba. A partir de entonces perdió toda credibilidad el pobre de don Nicolás.



Después de este descalabro decidió de cambiar de aires. Eligió el periodismo como válvula de escape. Sacó a la luz El Incensario de aparición semanal.



Sólo salió el primer número y se extinguió como el humo. En 1892 publicó El Semanario de Zúñiga y Miranda, del cual y para no variar… circuló un solo número. Y para colmo de sus males y frustraciones, más tarde fue detenido un par de veces por participar en manifestaciones antirreeleccionistas.



El trato que recibió en la cárcel lo motivó a buscar ¡la presidencia de la república! En 1896 organizó a un grupo que lo postulara y apoyara. Y lo más interesante del asunto es que cada día iba ganando más adeptos.



Programó un gran mitin para el 25 de junio de ese año pero no pudo realizarse porque el gobierno lo encarceló “por ebrio y escandaloso”.



Con tantos eventos adversos en su vida fue rayando en la locura, a tal grado que cada vez que podía se postulaba como candidato a la presidencia de la República, tal y como ocurrió en las elecciones de 1900, 1904 y 1910.



Ante tal actitud que ya resultaba cómica e inofensiva para el régimen, Díaz dio la orden de que no molestaran al “loquito”. Incluso “cuando Porfirio Díaz le dijo a Madero: ‘ya somos tres los candidatos’, incorporando a Zúñiga en el trío, no perdonó la burla que significaba para el antirreeleccionista emparentarlo con un señor al que se tenía por loco”.



Cuando Díaz dejó el poder y se convocó a elecciones, don Nicolás vio que tenía posibilidades, pero lo derrotó Francisco I. Madero. Cuando este fue asesinado, Huerta convocó a elecciones en 1913.



Don Nicolás volvió a participar como candidato ¿y qué creen? ¡Le ganó a Victoriano Huerta!, gracias al repudio popular que existía contra el usurpador.



Pero su adversario declaró nulas las elecciones y no lo dejaron llegar a la silla presidencial. Pero no desmayó en su cometido, en 1917 compitió contra Venustiano Carranza y perdió, luego volvió a ocurrir lo mismo en 1920 contra Álvaro Obregón y en 1924 contra Plutarco Elías Calles. Un año después falleció. El 29 de marzo. Sólo la muerte lo separó de las grandes lides electorales del país.



Pero don Nicolás no fue el único zacatecano que aspiró a la presidencia de la República en esos años aciagos de la revolución. Aparecerían otros paisanos suyos en el escenario político: Francisco Murguía López de Lara, así como los hermanos Roque y Enrique Estrada, entre otros.

*Cronista de Zacatecas



cronicazac@gmail.com Varios personajes que nacieron en el actual territorio del estado de Zacatecas, en algún momento albergaron su legítima aspiración de llegar a la primera magistratura de la nación, no obstante, sólo uno de ellos lo pudo lograr. el doctor Pedro Vélez y Zúñiga, a quien la historia registró como el primer y único zacatecano que ha sido presidente de la república.Asumió el cargo del 23 al 31 de diciembre de 1829. Tan sólo duró una semana en funciones, pero llegó.Aunque eso de “primero y único” podría ser objeto de un debate, ya que él ascendió a ese puesto después de la renuncia del presidente interino José María Bocanegra, quien en esa época merecía el gentilicio de zacatecano, si tomamos en consideración que había nacido y radicaba en Aguascalientes, cuando aún formaba parte del estado de Zacatecas.Así que la mejor opinión al respecto la podrán tener ustedes, estimados lectores y lectoras.Lo cierto es que antes de ellos dos, no hubo otro zacatecano que haya manifestado su interés por la silla presidencial hasta 1847, cuando el gobernador del estado Manuel González Cosío había sido destapado como candidato a la presidencia por la legislatura del Estado de México.Poco tiempo después, el general Jesús González Ortega estuvo a un paso de ocupar la titularidad del poder ejecutivo federal pero el presidente Benito Juárez no se lo permitió, lo que generaría una discordia entre ambos personajes.Algo similar ocurrió a finales del siglo 19 con el general Trinidad García de la Cadena, quien a pesar de ser compadre del presidente Porfirio Díaz, sus aspiraciones por ocupar la primera magistratura del país lo llevaron a la tumba. Fue fusilado –o mejor dicho, eliminado– en 1886.Lo mismo le pudo haber ocurrido a otro zacatecano que a lo largo del porfiriato siempre manifestó sus aspiraciones de dirigir los destinos de la nación, sin embargo, no fue así, dadas las peculiaridades de nuestro personaje.Nos referimos a don Nicolás Zúñiga y Miranda, quien nació en la ciudad de Zacatecas hacia el año 1865.Luego se trasladaría a la capital del país en 1883 para inscribirse en la Escuela Nacional de Jurisprudencia y “a los pocos días, don Nicolás ya era ampliamente conocido en el mundo universitario, pero no por sus conocimientos jurídicos sino por la gran cantidad de apodos que logró acumular en tan poco tiempo.En efecto, había quien lo llamaba Palo de Escoba, otros le decían El Callejón del Chiflido y los más lo conocían como el Megaterio o La Cigüeña”. Todo debido a su complexión enjuta, a su vestimenta estrafalaria y a su personalidad extravagante.Y como suele ocurrir con este tipo de personajes, además de la carrera de jurisprudencia le dio por incursionar en los temas de la geología y de la astronomía. De manera particular, le llamó la atención todo lo relacionado con la sismología.De hecho, fue capaz de pronosticar un sismo que sacudiría a la Ciudad de México, a finales de mayo de 1887. Antes de que ocurriera, se encargó de prevenir a los capitalinos a través de la prensa escrita.La gente se preparó y, en efecto, un temblor sacudió a la Ciudad de los Palacios, tal y como se había anunciado. Ese mismo año pronosticó otro que tendría lugar el 10 de agosto.En virtud de ello, los habitantes de la capital realizaron los preparativos (materiales y espirituales, y hasta peregrinaciones hubo a la Villa), sin embargo, la fecha llegó y nunca tembló como se esperaba. A partir de entonces perdió toda credibilidad el pobre de don Nicolás.Después de este descalabro decidió de cambiar de aires. Eligió el periodismo como válvula de escape. Sacó a la luz El Incensario de aparición semanal.Sólo salió el primer número y se extinguió como el humo. En 1892 publicó El Semanario de Zúñiga y Miranda, del cual y para no variar… circuló un solo número. Y para colmo de sus males y frustraciones, más tarde fue detenido un par de veces por participar en manifestaciones antirreeleccionistas.El trato que recibió en la cárcel lo motivó a buscar ¡la presidencia de la república! En 1896 organizó a un grupo que lo postulara y apoyara. Y lo más interesante del asunto es que cada día iba ganando más adeptos.Programó un gran mitin para el 25 de junio de ese año pero no pudo realizarse porque el gobierno lo encarceló “por ebrio y escandaloso”.Con tantos eventos adversos en su vida fue rayando en la locura, a tal grado que cada vez que podía se postulaba como candidato a la presidencia de la República, tal y como ocurrió en las elecciones de 1900, 1904 y 1910.Ante tal actitud que ya resultaba cómica e inofensiva para el régimen, Díaz dio la orden de que no molestaran al “loquito”. Incluso “cuando Porfirio Díaz le dijo a Madero: ‘ya somos tres los candidatos’, incorporando a Zúñiga en el trío, no perdonó la burla que significaba para el antirreeleccionista emparentarlo con un señor al que se tenía por loco”.Cuando Díaz dejó el poder y se convocó a elecciones, don Nicolás vio que tenía posibilidades, pero lo derrotó Francisco I. Madero. Cuando este fue asesinado, Huerta convocó a elecciones en 1913.Don Nicolás volvió a participar como candidato ¿y qué creen? ¡Le ganó a Victoriano Huerta!, gracias al repudio popular que existía contra el usurpador.Pero su adversario declaró nulas las elecciones y no lo dejaron llegar a la silla presidencial. Pero no desmayó en su cometido, en 1917 compitió contra Venustiano Carranza y perdió, luego volvió a ocurrir lo mismo en 1920 contra Álvaro Obregón y en 1924 contra Plutarco Elías Calles. Un año después falleció. El 29 de marzo. Sólo la muerte lo separó de las grandes lides electorales del país.Pero don Nicolás no fue el único zacatecano que aspiró a la presidencia de la República en esos años aciagos de la revolución. Aparecerían otros paisanos suyos en el escenario político: Francisco Murguía López de Lara, así como los hermanos Roque y Enrique Estrada, entre otros. Agregar a favoritos historia

zacatecas

crónica

presidencia de la república

pedro vélez y zúñiga