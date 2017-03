Zacatecanos en el Museo Nacional de Historia Manuel González Ramírez

Jesús González Ortega, óleo sobre tela, Jaime Barranco, 2014. Salón Gobernadores de Palacio de Gobierno de Zacatecas. (Cortesía)



El 18 de marzo de 1825, el primer gobierno republicano acordó la creación del Museo Nacional Mexicano. A partir de esa época comenzaría la recolección de todo tipo de objetos que se constituyeran en testimonios del pasado de la nación.



Con el paso de los años y, sobre todo, en el porfiriato se incrementó el acervo de manera notable. En sus colecciones existe una galería de retratos de 200 personajes del siglo 19, entre ellos, seis zacatecanos que en su momento fueron considerados para ocupar un sitio de honor en ese emblemático recinto de la historia nacional.



Decíamos que en esa galería pueden identificarse a dos centenares de personajes, sin embargo, algunos de ellos cuentan con varios retratos realizados en diversas épocas y por distintos autores, de tal manera que la colección asciende a 314 lienzos.



El primer lugar se lo lleva el general Porfirio Díaz, con 11 retratos; le sigue el general Ignacio Zaragoza, con 10; en tercer lugar, el general zacatecano Jesús González Ortega, Agustín de Iturbide y Benito Juárez, con siete cada uno; y el cuarto puesto lo ocupan Vicente Guerrero y Miguel Hidalgo, con seis cada uno.



Pero ¿Quiénes son esos seis zacatecanos cuyas efigies forman parte de esa galería? Vamos a mencionarlos en orden alfabético. El primero de ellos es el sombreretense Miguel Auza, militar republicano (1822-1892). Es una excelente obra pictórica que fue realizada en 1875 y no se ha logrado identificar al autor porque la firma está ilegible. Es un óleo sobre tela, sin marco, de 63 x 49 cm. Ahí se contempla el busto de una persona madura con traje de civil.



Ahora es el turno de referirnos al ilustre general pinense Felipe Berriozábal (1829-1900), de quien se conservan tres retratos. El más antiguo fue pintado al óleo sobre cartón por Tejada en 1861. Mide 60 x 47 cm y tiene un marco dorado de madera y pasta. Plasma el busto de un Berriozábal joven, de pelo y barba oscuros, vestido de civil.



Los otros dos retratos fueron realizados en óleo sobre tela por Mariano Silva, en 1897 y 1899, respectivamente. En uno, de casi medio cuerpo, luce traje militar de gala con condecoraciones y ya lo vemos con pelo y barba canos. Mide 87 x 65 cm. En el otro, lo observamos de cuerpo entero, con traje militar de gala y con bastón. La medida del cuadro es de 225 x 160 cm.



No podía faltar en esa galería el muy ilustre jerezano Francisco García Salinas (1786-1841), constituyente y gobernador zacatecano, fundador de instituciones, entre ellas, la que ahora conocemos con el nombre de Universidad Autónoma de Zacatecas Francisco García Salinas.



Cuenta con dos retratos pintados al óleo sobre tela. Uno de ellos fue plasmado por un autor desconocido en el siglo 19, donde vemos a un García Salinas de casi medio cuerpo, vestido con un traje militar oscuro y que refleja un rostro demacrado y una mirada triste. La obra mide 73 x 60 cm y posee un marco de madera con hoja de oro. La otra imagen nos resulta muy familiar porque ha sido la más difundida. Es esa donde se nos muestra a Tata Pachito con su casaca azul y con una expresión muy jovial, sólo que la que custodia el Museo Nacional de Historia fue copiada por B. Escobar, en el siglo 20. Mide 74 x 61 cm y ostenta un marco dorado de madera.



El general Jesús González Ortega (1822-1881), originario de Valparaíso tiene siete retratos en la pinacoteca. El primero es un busto de autor desconocido que fue realizado en el siglo 19. Porta traje de civil, patilla y bigote largos y ¡anteojos! Mide 64 x 52 cm y lleva un marco dorado de madera y pasta. En otros tres identificamos el busto del general con traje de civil. Uno fue pintado al óleo sobre cartón por Tejeda en 1861.



Otro con la misma técnica por un autor desconocido en la segunda mitad del siglo 19 y el otro, por Teófilo Sánchez, en esa misma época. Sus dimensiones oscilan entre los 60 x 50 cm.



Las otras tres obras pictóricas nos muestran a un González Ortega montado a caballo. En dos aparece solo y vestido de ranchero, mientras que en el último está acompañado del general Ignacio Zaragoza y otros cabalgantes. Los dos generales lucen traje de civil y sobrero. El primero y último de estos tres retratos ecuestres fueron plasmados en el siglo 19 por autores cuyos nombres no se conocen. El segundo es una copia del primero que fue hecha por E. Revuelta en el siglo 20. Los tres son de pequeño formato que oscila entre los 30 x 70 cm y sólo el último está enmarcado con madera dorada.



Ahí está también la imagen de medio cuerpo del poeta zacatecano Bruno José Francisco Larrañaga de Aguilar y Velasco (1746-1816). Esa obra pictórica fue hecha al óleo sobre tela hacia 1816 por un autor cuyo nombre se ignora. El poeta y tesorero de la ciudad de México porta un traje militar de la época y nos muestra a un hombre de edad avanzada pero fuerte que sostiene un libro abierto. El retrato mide 91 x 64 cm y tiene un marco de madera y pasta con hoja de oro.



Y el último personaje decimonónico que forma parte de esa galería es el doctor en Filosofía, en Cánones y en Derecho Pedro Vélez y Zúñiga (1787-1848), originario de Villanueva y único zacatecano que ha ocupado la presidencia de la república. No se conoce el autor de ese óleo sobre tela que fue realizado en el siglo 19.



Donde contemplamos el rostro sereno de un hombre vestido con traje de civil que lleva en su cuello su venera de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que él fundó y presidió.

*Cronista de Zacatecas



