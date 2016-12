Zacatecanos suben 4 kilos con comidas navideñas: nutrióloga Karla Padilla

Sin embargo, consideró que el aumento no es tan significativo ya que hay quienes en los otras épocas del año llegan a aumentar lo mismo o más, aunque últimamente han incrementado los casos de niños de seis a 12 años de edad que presentan descompensaciones en peso y tallas durante el llamado Guadalupe-Reyes.

Román agregó que es durante enero y febrero cuando los pacientes acuden en mayor medida al departamento por iniciativa propia y también por indicación médica en caso de quienes padecen alguna enfermedad crónica degenerativa.

Previo a estos meses, los nutriólogos se avocan a proporcionar guías de porciones de diversos alimentos, buscando con ello que los pacientes sean realistas sobre la ingesta calórica que representan platillos como los tamales, pozole y las propias bebidas alcohólicas.

La recomendación fundamental es no privarse del consumo de dichas preparaciones, sino balancearlo con alimentos nutritivos como verduras, además del consumo de agua alternado a la ingesta de alcohol.

La combinación de ingredientes como azúcar harina refinada, manteca, cereales, carne de puerco y derivados, es lo que eleva el riesgo del aumento de peso, por lo que la doctora invitó a la población a moderar el consumo de porciones.

En coordinación con los médicos familiares, el Departamento de Nutrición provee planes de alimentación que ayuden a compensar el aumento de peso en los pacientes.



bebidas embriagantes

tamales

imss

salud