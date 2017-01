Zacatecas, con escasez de gasolina Premium David Vega

De los 11 expendios que se inspeccionaron, de la vialidad Héroes de Chapultepec hasta la calzada Revolución Mexicana, así como la avenida García Salinas, solo tres de ellas tienen abasto normal en sus reservas de Magna, Premium y Diesel.



En otras cinco los automovilistas no pueden pedir gasolina Premium, pues se agotó hace casi una semana según informaron los propios trabajadores; en el caso de la gasolinera que está a un costado de Bonito Pueblo ya va para casi un año sin este tipo de combustible.



Son tres las que ya no tienen suministros de Magna y Premium, los cuales se acabaron debido a la alta demanda durante el fin de semana pasado ante el incremento de costo que tendría la gasolina al entrar el año.



​Algunos automovilistas mencionaron su desacuerdo ante el incremento del precio, pero admiten que nada pueden hacer pues es una necesidad primaria en su estilo de vida.



