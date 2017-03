Zacatecas necesita que sus jóvenes crean en su entidad: Tello Redacción

En presencia del director general de Infonavit, David Penchyna Grub, y del alumnado del ITZ, el Mandatario Estatal dijo que Zacatecas necesita del talento de los jóvenes para salir adelante; recordó que, como Senador de la República, gestionó algunos apoyos para esta institución educativa, ya que dijo estar convencido que los jóvenes son el futuro de México.



En este sentido, dijo que como legislador no tenía la posibilidad de apoyar al cien por ciento los proyectos, pero ahora como gobernador se pueden sentir seguros que tienen un respaldo para que el ITZ crezca día con día.



Alejandro Tello agregó que el ITZ es un referente en Zacatecas, que sin ser parte de la Administración Estatal tiene una gran calidad educativa, buenos programas académicos y excelente cuerpo docente, "lo que necesita Zacatecas es que los jóvenes crean en su entidad".



Recordó que durante esta larga jornada de trabajo los funcionarios federales y estatales sostuvieron varias reuniones con los desarrolladores, con lo que se ha llegado a una conclusión: que en la Entidad existe la posibilidad de innovar en materia de vivienda, y es ahí donde los jóvenes estudiantes de arquitectura y carreras afines pueden poner su granito de arena.



En este tenor, el Jefe del Ejecutivo dijo que Zacatecas ha tenido un crecimiento anárquico en los últimos años, con tendencia hacia el municipio de Guadalupe, pero con el apoyo tanto del Infonavit como de las instituciones educativas, se puede implementar un desarrollo sustentable en materia de vivienda y urbanidad.



"Aplaudo este tipo de convenios en donde el ingenio, la preparación académica y la creatividad son armas fundamentales para lograr que Zacatecas pueda tener un mejor desarrollo urbano", recalcó.



Tello agregó que con este tipo de convenios los jóvenes pueden generar el desarrollo sostenible de una Entidad que lo necesita; no se necesita más traza urbana sin planeación, ni desordenada.



Por su parte, el director general de Infonavit, David Penchyna Grub, tras dar una reseña histórica del Instituto que a lo largo de más de 40 años ha apoyado a los trabajadores mexicanos, dijo que la responsabilidad de esta institución del Estado es apostarle al capital humano, en este caso a los jóvenes, para construir la red de profesionistas más ambiciosa que tome decisiones en el tema del desarrollo urbano.



En este sentido, dijo que ya se han firmado convenios similares con instituciones educativas en Chihuahua, Quintana Roo, la propia UNAM, entre otras, así como algunas en el extranjero, como Harvard, Yale y Penn State.



Agregó que aquellos jóvenes que quieran pertenecer a esta red de profesionistas, impulsada por el Centro de Investigación para el Desarrollo Sostenible (CIDS) del Infonavit, serán parte fundamental de la historia de este país.



"Soy un convencido de que lo mejor que puede hacer un país es apostarle a la capacidad emprendedora de su gente, el gobernador y yo tenemos el privilegio de servir a nuestros semejantes en este esquema que les comento", afirmó.



Después de esto, el director del ITZ, Rito Martín Herrera Flores, y el director del Infonavit firmaron el convenio de colaboración en donde el gobernador fungió como testigo de honor.



En este evento también estuvieron presentes el director del CIDS, Carlos Zedillo Velasco; la Delegada del Infonavit en Zacatecas, Gabriela Rojo Medina, entre otros invitados especiales, según informó un comunicado.



