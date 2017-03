Zacatecas no promueve ni atrae inversiones Luis Enrique Mercado

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



Más grave aún, en el índice de competitividad 2016-2017 hecho por el propio IMCO, Zacatecas está en el lugar 26 de las 32 entidades.



En cristiano, esto significa que si una empresa piensa instalar una planta, pensará primero en 25 estados antes que en Zacatecas y, en consecuencia, el Estado no es precisamente un generador de inversiones.



Esta falta de competitividad﷯ explica la pobreza y el atraso de la entidad, sus dificultades financieras, su escasa generación de empleos, las pocas oportunidades que hay para los jóvenes.



El diagnóstico que hace IMCO de los Estados revela también en qué rubros concretos estamos mal o muy mal y donde estamos mejor.



Por ejemplo, entre lo menos malo, somos lugar 16 en manejo del medio ambiente; 18 en calidad del gobierno; 20, en sistema de derecho.



Pero somos el último estado, el lugar 32, en tener una economía estable, lo cual significa que en Zacatecas no hay suficiente crédito para empresas y personas, que la economía no tiene dinamismo y que es poco diversificada.



Y estamos en el lugar 29 cuando se mide la productividad de los trabajadores y su capacitación.El asunto tiene solución.



Sería necesario que el Plan Estatal de Desarrollo fuera una agenda de competitividad, con acciones específicas, en campos concretos, para mejorar las principales limitaciones.



El objetivo debiera ser algo tan concreto como lograr que el Estado sea más competitivo para promover y atraer inversiones; con ello, generar más empleos y elevar el ingreso percápita de los zacatecanos.



Mientras no lo hagamos, seguiremos dando tumbos.

Hasta el próximo martes.



luemer@gmail.com El Instituto Mexicano para la Competitividad, (IMCO), dice que la competitividad de un país o de un Estado es su capacidad para fomentar y atraer inversiones y ese indicador nos dice que Zacatecas está en serios problemas porque no es competitivo.Más grave aún, en el índice de competitividad 2016-2017 hecho por el propio IMCO, Zacatecas está en el lugar 26 de las 32 entidades.En cristiano, esto significa que si una empresa piensa instalar una planta, pensará primero en 25 estados antes que en Zacatecas y, en consecuencia, el Estado no es precisamente un generador de inversiones.Esta falta de competitividad﷯ explica la pobreza y el atraso de la entidad, sus dificultades financieras, su escasa generación de empleos, las pocas oportunidades que hay para los jóvenes.El diagnóstico que hace IMCO de los Estados revela también en qué rubros concretos estamos mal o muy mal y donde estamos mejor.Por ejemplo, entre lo menos malo, somos lugar 16 en manejo del medio ambiente; 18 en calidad del gobierno; 20, en sistema de derecho.Pero somos el último estado, el lugar 32, en tener una economía estable, lo cual significa que en Zacatecas no hay suficiente crédito para empresas y personas, que la economía no tiene dinamismo y que es poco diversificada.Y estamos en el lugar 29 cuando se mide la productividad de los trabajadores y su capacitación.El asunto tiene solución.Sería necesario que el Plan Estatal de Desarrollo fuera una agenda de competitividad, con acciones específicas, en campos concretos, para mejorar las principales limitaciones.El objetivo debiera ser algo tan concreto como lograr que el Estado sea más competitivo para promover y atraer inversiones; con ello, generar más empleos y elevar el ingreso percápita de los zacatecanos.Mientras no lo hagamos, seguiremos dando tumbos.Hasta el próximo martes. Agregar a favoritos zacatecas

opinión

inversión

imco