Zacatecas no tiene continuidad Luis Enrique Mercado

La respuesta es muy sencilla: los estados que nos rodean, todos más desarrollados que Zacatecas, como Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato son entidades donde desde hace muchos años, 40 probablemente en el caso de Aguascalientes, se fijaron metas; decidieron cuáles eran sus sectores prioritarios, los mecanismos para atraer inversión extranjera y qué tipo de empresas les interesaban.

Y han seguido esos planes con rigor y perseverancia, sin importar quién gobierne y qué partido esté en el poder.



Habría qué decir que en todos los estados mencionados han existido alternancias entre PRI y PAN. Zacatecas tuvo la desgracia de tener 12 años al PRD, partido que colapsa económicamente todo lo que gobierna.



En Zacatecas se han hecho intentos.

Sin duda alguna, cuando Genaro Borrego trajo a la cervecería fue un principio.

Cuando Ricardo Monreal trajo las tiendas comerciales también fue un inicio.

Y el sexenio pasado, Miguel Alonso metió el gaseoducto, detonó el primer parque industrial serio del Estado, promulgó una Ley Para la Inversión y el Empleo en la que se habló de un plan a 20 años; se definieron cinco sectores estratégicos, agroalimentario, automotriz, minero, tecnologías de la información, comunicaciones y turismo; se creó el Consejo de Desarrollo Económico y se definieron incentivos y cómo otorgarlos.



Si se observa, cada gobernador ha inventado un Zacatecas, cada uno elaboró una estrategia, que el siguiente mandatario tiró a la basura y empezó de nuevo.

En el sexenio de acaba de empezar, la Ley para la Inversión y el Empleo parece sepultada; el Consejo de Desarrollo Económico es ignorado y los sectores estratégicos ya definidos no aparecen en ninguna parte del Plan Estatal de Desarrollo.

Es decir, todo parece indicar que volvimos a empezar. Y así, Zacatecas seguirá siendo pobre y atrasado.

No hay continuidad. El Estado se reinventa cada 6 años porque los sucesores y el que se fue se pelean a los cinco días.

Hasta el próximo lunes.



