Zacatecas será denominada Ciudad Educadora por la Unesco Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Judit Guerrero invitó a los maestros a sumarse a este proyecto. (Cortesía) Judit Guerrero López, solicitó de su apoyo, colaboración y aportación de ideas, para convertir a Zacatecas en Ciudad Educadora y de la innovación, denominación que recibirá en próximas fechas, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).



Esta denominación se ofrece a Zacatecas, explicó la Presidenta, a ciudades con una serie de características; la principal, que es Patrimonio Mundial de la Humanidad, y a la cual están inscritas alrededor de 700 ciudades en el mundo.



Con este nombramiento, expresó, la ciudad puede generar alternativas de carácter educativo y formativo desde cada espacio abierto, para que se conviertan todos, en áreas de aprendizaje.



Una vez que se otorgue la denominación, dijo a los profesores, su concepción es que participen en esta labor todos los sectores de la ciudadanía, entre comerciantes, empresarios, la sociedad civil organizada, ponerse todos de acuerdo, y consolidar este proyecto.



Anunció que ya se le notificó que a mediados de febrero Zacatecas tendrá la visita de la Vicepresidenta Mundial de Ciudades Educadoras para otorgar este título, al que se le ve un futuro promisorio, ya que se ha demostrado que a las industrias extractivas ya no se les puede apostar para el desarrollo.



Pero sí se puede confiar “en la ciencia, el conocimiento, en la cultura, tenemos que apostarle a eso”, refirió al informar que al término de su administración, Zacatecas estará digitalizado, lo que dará como resultado ofrecer infinidad de servicios particularmente en beneficio de las localidades rurales, para que estén comunicadas a la capital. “Es algo sobre lo que no tenemos más límite que no sea la capacidad organizativa”, expresó la Presidenta Judit Guerrero, cuya propuesta fue bien recibida por los maestros, quienes externaron su disponibilidad para extender los proyectos hacia las aulas, seno de la educación fuera de casa,



ya que muchas madres de familia también han externado su apoyo para coordinar los esfuerzos, de sacar adelante a Zacatecas como una ciudad educadora.



redaccion@imagenzac.com.mx ZACATECAS.- Ante profesores de la capital, la presidenta, solicitó de su apoyo, colaboración y aportación de ideas, para convertir ay de la innovación, denominación que recibirá en próximas fechas, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).Esta denominación se ofrece a, explicó la Presidenta, a ciudades con una serie de características; la principal, que es, y a la cual están inscritas alrededor de 700 ciudades en el mundo.Con este nombramiento, expresó, la ciudad puede generar alternativas de carácter educativo y formativo desde cada espacio abierto, para que se conviertan todos, en áreas de aprendizaje.Una vez que se otorgue la denominación, dijo a los profesores, su concepción es que participen en esta labor todos los sectores de la ciudadanía, entre comerciantes, empresarios, la sociedad civil organizada, ponerse todos de acuerdo, y consolidar este proyecto.Anunció que ya se le notificó que a mediados de febrero Zacatecas tendrá la visita de la Vicepresidenta Mundial de Ciudades Educadoras para otorgar este título, al que se le ve un futuro promisorio, ya que se ha demostrado que a las industrias extractivas ya no se les puede apostar para el desarrollo.Pero sí se puede confiar “en la ciencia, el conocimiento, en la cultura, tenemos que apostarle a eso”, refirió al informar que al término de su administración, Zacatecas estará digitalizado, lo que dará como resultado ofrecer infinidad de servicios particularmente en beneficio de las localidades rurales, para que estén comunicadas a la capital. Agregar a favoritos zacatecas

unesco

ciudad educadora

judit guerrero