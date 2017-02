Zacatecas y Fresnillo amarran pase en el Estatal de Básquetbol Redacción

Fresnillo y Zacatecas de clase 2000-2001 femenil, aseguraron pasaporte a play off semifinal de Olimpiada Estatal de Básquetbol 2017, dentro del grupo B, mientras que en el grupo A, Guadalupe, Tlaltenango, Nochistlán y Loreto se juegan el boleto en jornada dominical.



Con etiqueta de invicto terminó Fresnillo la fase de grupo, al vencer respectivamente 38-11 a Río Grande, 43-23 a Villa González Ortega y 33-30 a Zacatecas, que por su parte apabulló 51-16 a Villa González y 44-22 a la representatividad ríogense.



Río Grande con figuras de la talla de Deysi Ayala, María González, Andrea Pérez, Diana Arredondo y con la dirección técnica de David Molina, se quedó prácticamente en la tercera posición del grupo “B”, luego de derrotar 36-26 a Villa González Ortega.



Dentro del grupo A se perfilan como fuertes favoritos para conquistar el pase a semifinal, Guadalupe y Tlaltenango, sin embargo, Loreto y Nochistlán tienen jornada doble en la sesión dominical y los papeles podrían invertirse con la combinación de resultados.



La escudería guadalupense inauguró el certamen del deporte ráfaga en el Gimnasio Olímpico Marcelino González con triunfo contundente de 112-0 sobre Valparaíso y posteriormente aplicó dosis de 32-18 a Tlaltenango, para ubicarse en la primera posición de la clasificación general.



Tlaltenango debutó con victoria de 38-13 sobre Loreto y 65-0 con Valparaíso, sin embargo, en el tercer duelo Isabel y Emely Martínez, Naely Maldonado, Graciela Cepeda, Paola Campos, Xiomara Nájera, Paola Medina, Yamilet Esquivel, Andrea González y Vanesa Guerra, nada pudieron hacer contra el actual líder y sucumbieron 18-32.



Nochistlán éste domingo a las 11:00 y 13:00 horas en la duela del “Marcelino González” intentará dar el campanazo a Guadalupe y Tlaltenango respectivamente, para meterse a la liguilla semifinal de Olimpiada Estatal Zacatecas 2017.



Después de iniciar con derrota ante Loreto a razón de 16-26, la escuadra nochistleca con figuras de la talla de Fátima Vázquez, María Cortez, Hilda Mercado, Paola Alonso y Azeneth Ramos, sacó agallas y venció 40-19 a Valparaíso, que a las 10 de la mañana horas abre la jornada dominical ante Loreto.



Por su parte, el conjunto loretense con Idalia Valtierra, Anahí Blanco, Vianey Reyes y Diana Vázquez, intentarán sorprender a propios y extraños para clasificarse a la fase semifinal del deporte ráfaga olímpico estatal, ya que a las 10 de la mañana enfrentarán a Valparaíso que no ha saboreado las mieles del triunfo y cerrarán la jornada dominical en punto de las 2 de la tarde ante Guadalupe.



Cabe hacer mención, que el primer lugar del grupo A, enfrentará el próximo sábado 4 de marzo en punto de las 10 de la mañana a Zacatecas, que tiene entre sus filas a Dara Santiago, Claudia Rosales, María Monreal, Andrea Talavera, Fernanda Gamboa, Livier Martínez, Velia Valdés, Paulina y Daniela Escobedo.

Fresnillo ya espera a quien se ubique en la segunda posición de la clasificación general del grupo A, en donde Guadalupe, Tlaltenango, Nochistlán y Loreto definirán su situación éste domingo 26 de febrero de 2017, en el Gimnasio Olímpico Marcelino González.









