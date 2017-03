Zavala, abierta a encerrón para definir candidato Excélsior

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, Zavala consideró acertada la propuesta del mandatario y subrayó que en dicho cónclave debe incluirse un árbitro imparcial del proceso, y que se garantice la integración de un padrón de militantes confiable.



En días pasados, Domínguez Servién consideró que la única forma de que el PAN gane las elecciones presidenciales de 2018 es la unidad entre sus militantes, aspirantes y dirigentes.



El gobernador de Querétaro subrayó que una contienda interna en el PAN lo debilitaría más, por lo que propuso que el partido defina a su candidato, si es necesario, tras una “encerrona, aunque sea de tres días, de la que salga humo blanco”. “Tiene que haber tres cosas fundamentales. Primero, un árbitro imparcial, que tiene que ver con esta idea de que ahorita no lo hay, precisamente, porque hay la clara idea de que el jefe nacional sea candidato. Entonces, sí, que haya un grupo especial, revisemos qué es lo mejor para el partido, qué es lo mejor para México”, señaló la panista.



“Otro tema: el padrón interno, porque es un padrón que no es confiable y entonces se ha decidido por los más competitivos. Es el caso de Nayarit, Coahuila y Estado de México, clarísimamente el Estado de México”, explicó.

Margarita Zavala agregó que el PAN debe revisar también el reparto equitativo de los recursos, situación que, dijo, representa un reto. “Ahora, otra cosa que tenemos que discutir es —además del árbitro imparcial y del tema del método— que los recursos sean repartidos equitativamente, y eso es también lo que se tiene que revisar. Sí tenemos un reto ahí en Acción Nacional. Me gusta la propuesta del gobernador de Querétaro”, concluyó.



