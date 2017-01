Zimbabue le vende 35 elefantes a China AP

La economía de Zimbabue se ha desplomado y el gobierno ha dicho que tiene que vender animales salvajes para sostener a su pueblo y las gestiones de conservación. El gobierno además ha tratado de vender sus reservas de marfil por millones de dólares.



La Autoridad Administrativa de Parques y Fauna no dijo cuánto pagó China por los 35 elefantes, pero indicó que estaba "acudiendo a países amigos para conseguir valor de nuestra fauna".



Ésta es la primera vez que Zimbabue confirma la venta del 23 de diciembre desde que activistas anunciaron que un avión transportaba los animales a China.



La agencia de fauna no dijo si los elefantes eran adultos, algo que ha causado preocupación entre activistas.



"¿Por qué se hizo clandestinamente y se anunció dos semanas más tarde? Porque sabemos que en ocasiones se han arrebatado a cachorros de sus madres, las condiciones han sido atroces y el dinero, nadie sabe en realidad cómo es utilizado", dijo Johnny Rodrigues, cuya Zimbabwe Conservation Taskforce se ha opuesto enérgicamente a las ventas de elefantes a China.



