Zuckerberg pide fronteras abiertas a Trump

En un mensaje colocado en su página de la red social, Zuckerberg exhorta al mandatario a que mantenga las fronteras estadounidenses abiertas a los refugiados que necesitan llegar a un lugar seguro.



Trump firmó un decreto el viernes en el que impone nuevas directrices encaminadas a mantener a los "terroristas islámicos radicales" fuera de Estados Unidos.



Zuckerberg también exhorta a Trump a que no deporte a millones de "gente indocumentada" que no representan ninguna amenaza a la seguridad.



La inmigración es un tema importante para el directivo de Facebook por varias razones.



Al igual que la mayor parte de las compañías de tecnología, la suya da empleo a inmigrantes altamente calificados como los ingenieros que ayudan a crear los productos de la compañía. Además, los padres de la esposa de Zuckerberg, Priscilla Chan, son chinos que huyeron a Estados Unidos en una embarcación proveniente de Vietnam.



