Zuckerberg presenta Jarvis, lo nuevo en inteligencia artificial

Esto llevaría por fin a la llamada ‘casa inteligente’, que permitirá manejar todos los aspectos de tu hogar desde un teléfono o simplemente dando instrucciones de voz.



Zuckerberg comenzó a trabajar en este proyecto a principios de 2016 y después de casi un año de trabajo, hoy presentó a Jarvis.



A través de un video, el fundador de Facebook muestra cómo Jarvis interactúa con él y su familia y cómo se desarrolla como un asistente dentro del hogar.



Mi reto personal para 2016 era construir un sistema simple de Inteligencia Artificial que me ayude en mi hogar, como Jarvis en Iron Man.



Hasta el momento, logré construir un sistema simple con el que puedo hablar en mi teléfono y computadora, y que puede controlar aspectos de mi casa como las luces, temperatura, música y seguridad, también aprende mis gustos y patrones, que puede aprender nuevas palabras y conceptos, y que incluso puede entretener a mi hija Max. Utiliza tecnología como procesadores de lenguaje, reconocimiento de voz y rostro, reforzamiento de aprendizaje, todo escrito en Python PHP y Objective C.



Uno de los mayores retos que enfrentó fue conectar todos los sistemas en uno solo y lograr que Jarvis los manejara sin ningún problema.



Otra de las cualidades de Jarvis es que la comunicación también se puede dar a través de mensajes de texto, lo que puede hacer más sencillo dar ciertas indicaciones.



Zuckerberg anunció que continuará trabajando en Jarvis para implementar nuevas herramientas y desarrollar una aplicación que pueda ser utilizada por el sistema Android.



Finalmente, con el tiempo buscaré formas de hacer que Jarvis esté disponible para todo el mundo. Si alguna vez construyo un código que controle los hogares de forma más funcional, tal vez lance ese. O, claro, puede ser una gran base para crear un nuevo producto.



