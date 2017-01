Zuria Vega da la bienvenida a su bebé, Lúa

La pequeña Lúa nació un día después del cumpleaños de Zuria, por lo que la fecha fue aún más especial para la pareja.



Zuria compartió su embarazó a través de Instagram y el miércoles subió la primera imagen de Lúa, con un tierno mensaje: ‘Mi regalo de cumpleaños, MI REGALO de la vida! Te amo hija hermosa! Te amo @el_guerra’.



Por su parte Alberto Guerra compartió la misma fotografía en su cuenta de Instagram, con el mensaje ‘Así hay que llegar a este mundo, con una sonrisa en la boca. Me derrito de amor. Lua’.



Por su parte, Marimar Vega compartió su felicidad por el nacimiento este miércoles de su sobrina Lúa, hija de su hermana, la actriz Zuria Vega, y Alberto Guerra.



Mi regalo de cumpleaños , MI REGALO de la vida !. Te amo hija hermosa ! Te amo @el_guerra Foto by su papá



